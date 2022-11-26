Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaka Mahallesi Türkmen Sokak'ta park halindeki bir otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlerin sardığı otomobildeki yangına müdahale etti. Söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlk incelemelere göre yangının aracın elektrik tesisatından çıktığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.