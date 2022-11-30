Bafa Gölü 261 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

MUĞLA (AA) - Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Bafa Gölü, yüzlerce kuş türüne üreme ve kışlama olanağı sağlıyor.

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş, 19 memeli ve 22 sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor.

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beşparmak Dağı'nın gölgesinde ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan göl, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

Ege Bölgesi'nin en büyük tatlı su göllerinden Bafa Gölü'nde, kuşlar için önemli barınma yerlerinden İkizce Ada ve Kuyulu Ada bulunuyor. Gölün kıyısında ise çok sayıda arkeolojik yerleşim alanı yer alıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, önemli bir doğa alanı konumundaki Bafa Gölü'nün aynı zamanda tabiat parkı olduğunu söyledi.

Bölgenin arkeolojik ve doğal sitlerle koruma altında olduğunu belirten Tavlı, gölün kenarındaki Heraklia Antik Kenti'nde iki yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü ve ziyaretçilerin bu alanları gezdiğini kaydetti.

Bafa'da çok zengin bir ekosistemin bulunduğunu anlatan Tavlı, "Bölge aynı zamanda göçmen kuşlar için bir sulak alan. Gölde 261 kuş türü tespit edildi. Bafa Gölü ve çevresi su kuşları için önemli üreme ve kışlama alanı. Kışın on binlerce sakar meke kışlıyor. Bölge aynı zamanda tepeli pelikanlar açısından da önemli bir kışlama alanı." dedi.

- Bitki ve kuş gözlemcileri ziyaret ediyor

Göldeki sazlıkların birçok türün en önemli üreme alanı olduğuna dikkati çeken Tavlı, bu özelliğinden dolayı bitki ve kuş gözlemcileri tarafından da ziyaret edildiğini aktardı.

Tavlı, Bafa Gölü'nün biyolojik çeşitlilik, nesli tükenmek üzere olan canlılar ve endemik türlerden dolayı uluslararası öneme sahip olduğunu, uluslararası Ramsar, Bern, Rio sözleşmeleri ve Barselona Konvansiyonu kararıyla korunduğunu ifade etti.

Gölün dip yapısının bitki türleri açısından zenginliği dolayısıyla yılan balıkları ve su yılanlarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Tavlı, korunan alanlarıyla Muğla'nın ve Türkiye'nin en önemli bölgelerinden Bafa Gölü Tabiat Parkı'nı her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

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