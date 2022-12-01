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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

AA

Bodrum'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Gölbaşı Mahallesi'nde bir evden alevlerin çıktığını görenler durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Kimsenin bulunmadığı evdeki yangın, çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede, yangının çamaşır makinesinin elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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