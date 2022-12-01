Bodrum'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Gölbaşı Mahallesi'nde bir evden alevlerin çıktığını görenler durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.



Kimsenin bulunmadığı evdeki yangın, çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede, yangının çamaşır makinesinin elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.

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