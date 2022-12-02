Fethiye'de arızalanıp sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekiplerince kurtarıldı.

Bir teknenin Yediburunlar açıklarında makine arızası yapıp sürüklendiği ihbarını alan KIYEM ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botundaki görevlilerce kurtarılan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, bota yedeklenerek kıyıya yanaştırıldı.





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