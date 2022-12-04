Marmaris'teki bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri otelde konaklattığı gerekçesiyle gözaltına alınan güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi 418 Sokak'taki 3 yıldır kapalı olan bir otelin bahçesinde şüpheli kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden polisleri gören düzensiz göçmelerin bazıları ormanlık alana kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu 9'u Irak, 7'si İran, 4'ü Afganistan ve biri Özbekistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayarak yardım ettiği belirlenen otelin güvenlik görevlisi F.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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