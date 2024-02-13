Çağdaş Bodrum'dan çok kritik zafer
BASKETBOLSüper Ligi'nde iç sahada Bursaspor'u 87-76 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alan Çağdaş Bodrum Spor, sezona verilen araya üst sırasındaki rakiplerini yakalayıp düşme hattının üzerinde girdi. Ligdeki ilk sezonunda 20 maçta 7 galibiyete ulaşan Bodrum ekibi galibiyet sırasında Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece ve Merkezefendi Belediyesi Basket'i yakaladı. Çağdaş Bodrum, Büyükçekmece ve Merkezefendi'yi genel averajla geçerek üzerlerine çıktı. Kulüpte göreve geldikten sonra takımıyla iyi bir çıkışa imça atan Antrenör Ahmet Çakı, "Önemli bir galibiyet daha aldık. Araya bu galibiyetle girmek önemliydi. Şimdi artık tek tek her maça bakacağız. Lig zorlu bir maraton ve rakip seçmeden elimizden geldiğince her maça hazır olacağız" dedi.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,
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