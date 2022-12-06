Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları belirtilen 4 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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