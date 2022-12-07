Muğla'da 571 bin 55 hanenin elektriği çöpten üretildi

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin metan gazını enerjiye dönüştüren tesisinde atıklar işlenerek elektrik üretimi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak çevreye zarar vermesine engel oluyor. 2018 Kasım ayında devreye alınan tesislerle bugüne kadar 142 milyon 763 bin kilovat elektrik üretildi.

Üretimden 178 milyon 413 bin lira gelir elde eden belediye, katı atık düzenli depolama tesislerinde oluşan 71 milyon 668 bin 509 metreküp metan gazını elektrik üretiminde kullanarak atmosfere salınımını engelledi.

Tesislerde üretilen elektrikle 571 bin 55 hanenin elektrik tüketimini sağlayacak elektrik enerjisi üretildi.









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