Fethiye Kaymakamı Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUĞLA (AA) - Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Karaman, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafına oy veren Karaman, çevre-yaşamda Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" ve sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Karaman, AA yılın fotoğraflarında yer alan karelerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Fotoğrafların her birinin anlam yüklü olduğunu ifade eden Karaman, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.