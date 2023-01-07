Muğla'da devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Gurbet Yardım'ın (37) kullandığı 41 LP 999 plakalı tüp yüklü kamyon, Boğa Yokuşu mevkisinde beton bariyeri aşarak yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtan düşen Yardım'ın (37) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yardım'ın cenazesi, otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası güvenlik güçleri, etrafa dağılan çok sayıda tüpün patlama riskine karşı önlem aldı. İtfaiye ekipleri de yangın riski nedeniyle soğutma çalışması yaptı.

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