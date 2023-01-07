Bodrum'da otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu, kazada iki kişi yaralandı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 16 AJV 118 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı.



Savrulan otomobil çöp konteynerine, kaldırıma, tabelaya ve istinat duvarına vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle kara yoluna savrulan at telef oldu, otomobildeki iki kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Telef olan at, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.