Bodrumspor, Nijeryalı futbolcu Aminu Umar'ı kiraladı

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MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 27 yaşındaki Aminu Umar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı futbolcu Aminu Umar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, forvet oyuncusu Umar'ın sezon sonuna kadar Bodrumspor forması giyeceği kaydedildi.

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