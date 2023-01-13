Muğla'nın zirai üretim potansiyeli değerlendirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın 2023 yılı tarımsal potansiyelinin değerlendirildiği toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Tavlı ve Ziraat Odası Başkanları Muğla'nın zirai üretim potansiyelini geliştirmek için Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce geliştirilen projeler hakkında ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Muğla'nın ülkenin en yüksek tarımsal üretim potansiyeline sahip illerinden olduğunu belirten Tavlı, üreticilerin verimliliklerini ve gelirini arttıran projelerin öncelikli olarak destekleneceğini söyledi.

Muğla'daki tarımsal kapasitenin daha verimli hale getirilmesi için Muğla'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri çalışmalarında önemli gelişmeler olduğunu belirten Tavlı, Ziraat Odası başkanlarına Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Tavlı, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi Projesinin Muğla'ya kazandırılmasındaki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye ve Bakanlıklar ile Muğla milletvekillerine teşekkür etti.

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