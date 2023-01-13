Seydikemer millet bahçesinde çalışmalar başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde TOKİ tarafından, 21 bin 810 metrekarelik alanına yapılacak millet bahçesi için çalışmalar başladı.

Cumhuriyet Mahallesi, Eşen Çayı kenarında yapılacak millet bahçesi yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kafeteryalar ve yeşil alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve çalışmaların devam ettiği millet bahçesini yerinde inceleyen Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yetkililerden projenin detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını ifade eden Otgöz, Seydikemer'in çehresini değiştirecek projeyi en kısa sürede vatandaşlarla buluşturmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

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