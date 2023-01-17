Yazar Erdal Kara, Marmaris'te öğrencilerle bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde ortaokul öğrencileri "Okul Gezer Yazar Projesi" kapsamında yazar, senarist ve yönetmen Erdal Kara'yı ağırladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okul Gezer Yazar Projesi" kapsamında, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu öğrencileri, Yazar Erdal Kara'nın söyleşi, kısa film gösterimi ve imza günü programına katıldı.

Türkçe Öğretmeni Selin Başar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda Erdal Kara öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Kara'nın barış temalı, "Kıyıya Vuran Öyküler" ve "Yaşam Kulübesi" adlı kısa filmleri izlettirildi.

Gösterimlerin ardından öğrenciler, Kara'ya merak ettikleri sordu, kitaplarını imzalattı.

Kara, Marmaris'te bir çok öğrenciye yazarlık, senaristlik ve yönetmenliğin yanında insan olarak dokunmanın fırsatını bulduğunu onlara ilham olabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Okul Müdürü Ali İhsan Damkacı da öğrencilerin kitap okumasına, kitaplara ilgi duymasının en güzel yollarından birinin de yazarlarla tanışması olduğuna dikkati çekerek Erdal Kara'ya katılımı için teşekkür etti.

Etkinliğe Marmaris Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Kaçar ile öğretmenler de katıldı.

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