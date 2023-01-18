Muğla'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güneşli Mahallesi Saklıkent Caddesi'ndeki mobilya atölyesinin hızar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölye kullanılamaz hale geldi.

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