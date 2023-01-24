Muğla'da trafik ekipleri aranan 3 şüpheliyi yakaladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik ekipleri aranan 3 şüpheliyi yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Otogar Kavşağı'nda kasksız motosiklet kullanan sürücüyü durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu ve şasesinin işlem gördüğü ve Milas ilçesinden çalındığı belirlendi.

Sürücü U.S.D. gözaltına alınırken motosiklete el konuldu.

Ekiplerce Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen çalışmada ise çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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