Muğla’da pazarcı esnafının "soğuk" mesaisi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın "perşembe pazarı" esnafı soğuk havaya rağmen tezgahlarını açarak ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Şubat ayı içinde etkisini artıran soğuk hava, mesleğini sokak ve caddelerde yapanları daha çok etkiliyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Menteşe ilçe merkezinde de hava sıcaklıkları düştü.

Menteşe'de kurulan perşembe pazarında ekmek paralarını kazanmak için çabalayan esnaf, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışma yürüttü.

Esnaf, tenekelerde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı.

Pazarcı esnafından Ertuğrul Uslu, ısınmak için yanlarında getirdikleri tenekelerde ateş yakmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti.

- Çamaşır makinesinden ısınma aracı

Tennur Tuna ise bir gün önce havanın soğuk olduğunu öğrenince eşinin eski çamaşır makinesinin kazanından mangal benzeri bir ısınma aparatı yaptığını anlattı.

Soğuk havalarda eşinin yaptığı aparatı her gittiği semte götüreceğini belirten Tuna, odunu da evden getirdiğini, ısınma için çok işe yaradığını dile getirdi.

Pazarda sebze ve meyve satan Aynur Altıntaş ise havanın soğuk olduğunu ancak rızkını kazanmak için pazara geldiğini aktardı.

Soğuk nedeniyle tenekede ateş yaktıklarını belirten Altıntaş, "Hava soğuk ama durmak yok, çalışıyoruz. Her gün dışarıdayız." dedi.

Fatma Türken de köyde kendi ürettiği ürünleri pazarda sattığını vurgulayarak, soğuk havaya rağmen her hafta pazara geldiğini kaydetti.





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