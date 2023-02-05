Muğla'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın bazı ilçelerinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilmesi yönünde karar aldı.

Alınan karar doğrultusunda Kavaklıdere ilçesinde tüm temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Menteşe, Dalaman, Ula, Yatağan, Köyceğiz ve Seydikemer ilçe merkezlerine ise taşımalı eğitim kapsamında servisle gelen tüm öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.





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