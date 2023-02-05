Türk Kızılay, Muğla'da karda mahsur kalanlara kumanya ve su ulaştırdı

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MUĞLA (AA) - Türk Kızılay ekipleri, Muğla'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerdeki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ve genç gönüllülerden oluşan ekip, kardan etkilenen Muğla-Denizli kara yolu, Menteşe Yılanlı bölgesi ve Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda araçlarıyla yolda mahsur kalanlara ulaşarak kumanya ve içecek verdi.



Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, AA muhabirine, yoğun kara rağmen yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Gürbüz, UMKE ve jandarma ekiplerinin de desteğiyle kapanan Muğla-Denizli kara yolunda kalan vatandaşlara 200 kumanya ve su ulaştırdıklarını diğer bölgelerde de ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.





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