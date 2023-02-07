Muğla'dan giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra bir kişiyi kurtardı

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binanın enkazından 24 saat sonra bir kadın Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sağ çıkarıldı.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yardım için yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay Armutlu Mahallesi'ndeki çalışmalarda 24 yaşındaki Hatice Şeren'i enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile toplam 15 kişi sağ olarak kurtuldu.

Çöken Efe Apartmanı'ndan yaklaşık 24 saat sonra hafif yaralı olarak kurtarılan Hatice Şeren'in görüntüleri ise itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Şeren, görüntülerde Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ailesinin enkaz altında olduğunu ve onları çıkarmak için yardım etmek istediğini söylüyor.





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