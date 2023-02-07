Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

Depremzedelere yardım için ne yapılabilir?

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar, hazırlanarak deprem bölgesine gönderiliyor.

Menteşe ilçesindeki Valiliğin Ayni Bağış ve Ana Dağıtım Deposu'na çok sayıda kişi, kurum ve belediyeler yardım malzemeleri getiriyor.

Getirilen malzemeler burada ayrıştırılıp özel olarak kutulandıktan sonra görevlilerce tırlara yükleniyor.

Ekiplerce bugün hazırlanan tırlardan 26'sı kara yolu, 5'i ise Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nde bekleyen askeri gemilerle deprem bölgesine hareket etti.

- Bodrum

Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yardım toplama merkezine gelenler deprem bölgesine destekte bulunuyor.

Çalışmalar, Akçaalan Mahallesi Düğün Salonu, Mumcular Merkez Cumhuriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası ve Yalıkavak Fen İşleri Ek Hizmet Binası'nda da devam ediyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan malzemeler, AFAD İl Başkanlığı aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılıyor.

Öte yandan, ilçede yaşamını sürdüren Ukrayna uyruklular da deprem bölgesine yardım kolileri gönderdi.

- Marmaris

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD) tarafından yürütülen kampanyada Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris bakımevi depolama alanında tasniflenen yardımlar ekiplerce kolilendi.

Marmaris Belediyesince de "Yaraları hep birlikte saracağız." sloganıyla yürütülen kampanyada Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde toplanan malzemeler, Kaymakamlık yardım merkezine teslim edildi.

İkinci el eşyaların alınmadığı yardım toplanma merkezinde toplanan 5 kamyon malzeme Valiliğe iletildi.

- Datça

Datça’da, Belediye ve Datça Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfınca toplanan yardımlar depremzedeleri ulaştırmak üzere yola çıkarıldı.

Yardımlarda kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak malzemeler toplandı.



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