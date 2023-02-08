Hatay'da enkaz altında kalan 2 çocuk 52 saat sonra kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarında bulunmak amacıyla Marmaris'ten giden kurtarma ekibi depremden 52 saat sonra 2 çocuğu kurtardı.

Marmaris'ten deprem bölgesine giden Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE), Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yürüttü.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, Gökkuşağı Sitesi'nde enkazı kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses ve ışık geldiğini belirledi.

Ekipler, yer tespitinin ardından diğer kurtarma ekipleriyle sabaha karşı Eymen ve Esra adlı çocukları depremin 52'nci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

MABKE, Kırıkhan'dan sonra arama kurtarma faaliyeti için Antakya'ya geçti.

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