Muğla'daki yangında mağdur olan kız çocuğu, depremzedeler için seferber oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2021'deki orman yangınında mağdur olan 13 yaşındaki Gaye Su Karataş, depremzedeler için hem yardım kolisi ile mektup gönderdi hem de çektiği videoyla yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Menteşe'de, toplanan yardımlar gönüllüler tarafından kolilere yerleştirilerek, tırlara yükleniyor. Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen yaklaşık 2 yıl önceki orman yangınından etkilenen Karataş da hazırladığı yardım kolisini, yetkililere teslim etti.

Depremzedeler için mektup da gönderen Karataş, mektubunda, "2021 yılında biz de doğal afet yaşadık. Ormanlarımız öylece yanıp gitti. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ama bize 81 ilin her yanından yardım geldi. Bunu düşünerek dedim ki 'Ben neden elimde olan imkanlarla yardım etmiyorum. Onlar nasıl olsa benim kardeşim' dedim." ifadelerini kullandı.

Babası Yılanlı Orman İşletme Şefliğinde çalışan Karataş, 10 yaşındaki kardeşi Doğukan ile video çekti. Depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Karataş, videoda, şunları kaydetti:

"Biz de bir büyük doğal afet yaşadık. Çaresizdik. Günlerce uyuyamadık. Babam ormanda çalıştığı için Marmaris'e yangın söndürmeye gitmişti. Kimsemiz yoktu. Tutunacak bir dalımız yoktu. Tam öyle dediğimiz anda 81 ilden gerek erzak gerek su gerekse kıyafet yardımı geldi. Deprem olduğunu duyunca ben de kendi kendime 'kardeşlerim için ne yapabilirim?' dedim. Amcamın bu karlı hava koşullarına rağmen köye geleceğini duydum. Elimde ne var ne yoksa ortaya koydum. Ben bunu yapabiliyorsam siz de yaparsınız. Depremzedeler için yardımcı olun."

- "Mektup, bizi duygulandırdı"

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek de AFAD ile koordineli şekilde yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Yardım etmek isteyenlerin zaman zaman kendilerini duygulandırdığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"2020 ve 2021'de Muğla orman yangınları nedeniyle büyük bir felaket yaşamıştı. O dönem 81 ilimizden 85 milyon vatandaşımızdan Muğla'ya yardımlar yağmıştı. Yangınlardan en çok etkilenen ilçelerden birisi de Menteşeydi. Yangının etkili olduğu ilçeye bağlı Şenyayla Mahallesi'nde babası da yangın söndürme görevlisi olan bir kız kardeşimiz bir paket hazırlayıp bize göndermiş. Paket içerisine koyduğu mektup bizi çok duygulandırdı."



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