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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi Malatya'da üreticinin elinde kalan 2 ton kuru kayısıyı satın aldı

AA

Bodrum Belediyesi Malatya'da üreticinin elinde kalan 2 ton kuru kayısıyı satın aldı

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören üreticiye destek olmak amacıyla Malatya'da kayısı üreticisi vatandaşın elinde kalan 2 ton kuru kayısıyı satın aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgede üretim yapan çiftçilere her türlü desteği sağlayan Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde de üreticiye el uzattı.

Depremden etkilenen ve ürünü elinde kalan bir üreticiden 2 ton kuru kayısı alan belediye, alınan ürünü bin kişinin konakladığı Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti ile Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde beş yüz deprem mağdurunun barındığı çadır kentteki mobil mutfaklarda kullanacak.

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