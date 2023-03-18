Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları, Köyceğiz'de başladı

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MUĞLA (AA) - Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Test ve Seçme Yarışları, Köyceğiz'de start aldı.



Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda sporcular, K1 tekli kayak ve C1 tekli kano kategorilerinde 2 bin ve 500 metre mesafede mücadele ettiler.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2023 yılı uluslararası faaliyet programında yer alan yarışlara büyük erkekler ve büyük kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar ile yıldız erkekler ve yıldız kadınlar kategorilerinde 12 şehir, 20 kulüpten 80 sporcu katılıyor.

Aday milli takım kadrosu, sporcuların derecelerine ve performans değerlendirmelerine göre teknik kurul tarafından belirlenecek.



Durgunsu Teknik Kurulu Başkanı Tolga Çelik, aday milli takım seçme ve değerlendirme test yarışlarının bin metre dönmeli şekilde 2 bin metre ve 500 metrede yapıldığını, teknik kurulun belirlediği kriterleri yakalayan sporcuların milli takıma girmeye hak kazanacağını bildirdi.

Yarışlar yarınki mücadelenin ardından madalya töreniyle sona erecek.





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