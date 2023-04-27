Gönül Dağı'nın "Ağıtçı Hüseyin"i Bodrum'da gençlere tiyatro eğitimi veriyor

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MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Ekranların ve sahnelerin sevilen oyuncularından Erdal Cindoruk ile eşi mimar ve tiyatrocu Duygu Cindoruk, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtıkları Ditto Oyunculuk Akademisi'nde çocuk, genç ve yetişkinlere sanatı aşılıyor.

"Kadın İşi: Banka Soygunu", "Pars: Kiraz Operasyonu" ve "Aile Arasında" gibi filmlerin yanı sıra "Kurtlar Vadisi", "Sen Anlat Karadeniz", "Güvercin", "Şefkat Tepe" ve "Sakarya" dizilerinin de aralarında bulunduğu onlarca projede yer alan sanatçı Erdal Cindoruk, TRT 1'in sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nda "Ağıtçı Hüseyin" karakterini canlandırıyor.

Zamanının büyük bir kısmını Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden "Gönül Dağı" dizisi setinde geçiren Cindoruk, geri kalan zamanını da eşiyle Bodrum'da kurdukları oyunculuk akademisinde gençlere harcıyor. Cindoruk, 12 Mayıs'ta Bodrum'da sahnelemeyi planladıkları "Bir Batı Yakası Hikayesi" oyununun provalarına da devam ediyor.

Cindoruk, Bodrum'daki öğrencileriyle bir arada olduğu akademide, AA muhabirine, sanatsal çalışmalarının aralıksız, dolu dizgin devam ettiğini söyledi.

"Gönül Dağı" dizisinin de başarılı ilerlediğini belirten Cindoruk, genelde sert adam karakteriyle bilindiğini ancak bu dizide biraz komik karakteri oynadığını, bundan da büyük keyif aldığını dile getirdi.

"Kötü adam", "sert adam" durumlarından kurtulduğunu anlatan Cindoruk, "Ben iyi bir adamım bunu anlatamıyordum ama şimdi bu diziyle bunu anlatıyorum." dedi.

- "Diziden kazandığımız parayı akademiye yatırdık"

Akademiyi çocukları gibi gördüklerini ifade eden Cindoruk, eşiyle kendisinin en büyük hayallerinden birisinin çocukları ve gençleri sanatsal anlamda yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Bunu başardıkları için mutlu olduklarını anlatan Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunca yıldır edindiğimiz maddi manevi tüm birikimimizi çocuklara, gençlere sanat eğitimi vermek üzere ortaya koyduk. 2020 başında oyunculuk akademimizi kurduk. Eğitime başlar başlamaz çıkan pandemi bütün işlerimizi aksattı. Maddi konularda ciddi sıkıntılar yaşadık ancak kapanma noktasına gelen akademiye kilit vurmamak için çok çabaladık. Dizi çekip kazancımızı yine sanata, akademiye yatırdık. Böylece pandemi süresince ayakta kalabildik."

Erdal Cindoruk, çok ciddi bir öğrenci kitlesine ulaştıklarını, öğrencilerin çeşitli oyunlarda da sahne almaya başladığını aktardı.

- "4 yaşından 55 yaşına kadar öğrencilerimiz var"

Duygu Akşen Cindoruk da 25 yıllık mimarlık mesleğinin ardından sinema ve tiyatro sanatçısı Şahika Tekand'dan 4 yıl tiyatro eğitimi aldığını, Adana ve İstanbul'un ardından Bodrum'da tiyatroyla uğraştıklarını ifade etti.

Çocuklara ve gençlere tiyatro oyunculuğu eğitimi verdiklerini aktaran Cindoruk, "Eşim Erdal Cindoruk zaten televizyon ve sinemanın içinde. Ben de sahne tarafında çalışmalarıma devam ediyorum. Birlikte tiyatro yapacağımız insanları yetiştirmek için bu okulu kurduk. 4 yaşından 55 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Okulumuzda 130 civarında öğrencimiz mevcut." diye konuştu.

Cindoruk, "Bir Batı Yakası Hikayesi" oyununu özenle hazırladıklarını kaydederek, "Muhteşem enerjik aynı zamanda da trajikomik bir oyun geliyor." ifadesini kullandı.

- "Hayata dair de çok şey öğreniyoruz"

Akademinin ilk öğrencisi 34 yaşındaki Oğuz Arslan, yaklaşık 4 yıldır akademide eğitim aldığını, eğitimlerin ardından mesleğini severek yaptığını anlattı.

Tiyatro ve sanatın çocukluk hayali olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Ne şanslıyız ki Erdal ve Duygu hocalarımız bize böyle bir fırsat sundular. O sundukları fırsata biz de dahil olduk. Onlarla çalışmanın avantajları çok fazla. Burada sadece tiyatro eğitimleri almıyoruz, aynı zamanda hayata dair de çok şey öğreniyoruz. Bizim hayatımıza ve karakterimize dokunuyorlar, anlattıkları ve öğrettikleri her şeyle bize çok fazla yardımları oluyor. O yüzden çok memnunuz."

Öğrencilerden 25 yaşındaki Ecem Günaydın da yaklaşık 17 yıldır bale yaptığını ve yaklaşık 1 yıldır akademide yer aldığını dile getirdi.

Günaydın, "Onların öğrencisi, oyuncusu, dans eğitmeni ve koreografı oldum. Birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Burada oyunculuğun yanı sıra dekor ve kostüm tasarımı, reji ve daha bir sürü teknik öğreniyoruz. Ustalarla çalışmak bize çok şey katıyor. Çünkü onlar bize her açıdan tüm hayat tecrübelerini aktarıyorlar." diye konuştu.

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