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        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:09
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        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve fiber teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve fiber teknedeki 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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