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        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:12
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        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

        Bodrum semalarındaki uçuşta SOLOTÜRK pilotu, Bodrum Kalesi, tarihi değirmenler, Paşatarlası ve Kumbahçe plajı üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

        Sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar da Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere kentin birçok yüksek bölgesinden akrobasi uçuşunu takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti.

        Bodrum Limanı'nda demirli kruvaziyerdeki yolcular da gösteriyi gemiden izledi. SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

        Tek uçakla gerçekleştirilen gösteri yaklaşık yarım saat sürdü.

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