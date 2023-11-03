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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Marmarisli iş insanlarını yatırım ve iş birliğine davet etti

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Ticaret Odası'nda (MTO) iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:40
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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Marmarisli iş insanlarını yatırım ve iş birliğine davet etti
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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Ticaret Odası'nda (MTO) iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

        Büyükelçi Croitor, Marmaris Moldova Fahri Konsolosu Gül Yazıcı ile beraber MTO Başkanı Mutlu Ayhan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        MTO toplantı salonunda üyelere ülkesindeki teşvikleri anlatan Croitor, Moldova'da Gagavuz Türkleri'nin yaşadığını Türkiye'nin Moldova ve Gagavuz Türkleri'ne destek olduğunu söyledi.

        Moldova'yı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu anımsatan Croitor, 3,5 milyon nüfusa sahip Moldova'nın Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna'dan 800 bin kişiyi misafir ettiğini, Türkiye gibi barışçı ve misafirperver bir ülke olduklarını dile getirdi.

        Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaretin son yıllarda geliştiğine işaret ederek, "Ticaretimiz daha çok gelişsin istiyoruz. Her iki ülkede de yeterli potansiyel var. Bizde tarım çok iyi, çok ilerideyiz. Ancak pazarlama ve ürüne dönüştürmede teknolojide eksikliklerimiz var. Bunları Türkiye'deki değerli iş insanları tamamlayabilir. Biz Romanya'ya ve başka ülkelere tahıl satıyoruz, onlardan un satın alıyoruz." dedi.

        Moldova'da iş gücü maliyetinin düşük olduğunu fabrika ve iş imkanlarının çok olduğuna dikkati çeken Croitor, "Vergilerimiz komşu ülkelere göre düşük, imkanlar ve fırsatlar çok fazla. Marmarisli ve Türkiye'den iş insanlarını davet ediyoruz. Moldova'yı çok seveceksiniz. Moldova Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Gezin görün, fırsatları değerlendirin." diye konuştu.

        Fahri Konsolos Gül Yazıcı da toplantının Marmaris ve Moldova arasında ticari ilişkilerin ilerlemesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılabilecekler konusunda katkı sağlamasını ümit etiğini kaydetti.

        MTO Başkanı Mutlu Ayhan ise, Türkiye ve Moldova arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve vize muafiyeti, karşılıklı ilişkilerimizin gelişmesinin önünü açtığını ve bunun turizme de katkı sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

        Moldova'dan Türkiye'ye yılda 260 bin civarı turist geldiğini bunun 3 bin civarında bir kısmının Dalaman bölgesini tercih ettiğini aktaran Ayhan, Moldova ile oldukça yakın bir uçuş mesafeleri olduğunu ve turizm ilişkilerinin geliştirilebilmesi ve yeni adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        MTO Başkanı Ayhan ve Büyükelçi Croitor günün anısına karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

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