Fethiye açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 43 göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, bölgede bulunan bir ticari gemi üzerine çıkmaya çalışırken 2 düzensiz göçmenden 1'inin denize düştüğü, 1'inin de gemide olduğu beyanları üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, bölgedeki ticari gemi üzerine çıkan düzensiz göçmeni de alarak Fethiye Limanı'na getirdi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 Sahil Güvenlik botu ile devam ediliyor.