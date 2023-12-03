Bodrum'da öğretmenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel klip hazırladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenlerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle hazırladığı klip beğeni topladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Umurça Ömer Akın İlkokulu öğretmenleri bir araya geldi.

Öğretmenler, "sevginin tüm engelleri aşması dileğiyle" yazılı klipte, Nil Karaibrahimgil'in bestelediği "Ben Çocuğum" isimli şarkıyı işaret diliyle seslendirdi.

Okulun sosyal medya hesabından da yayınlanan video izleyenlerin beğenisini kazandı.

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