Fethiye'de "Engelsiz Fileler" etkinliği düzenlendi Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Engelsiz Fileler" etkinliğinde zihinsel engelliler voleybol maçı yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Engelsiz Fileler" etkinliğinde zihinsel engelliler voleybol maçı yaptı.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel engelli bireyler, Fethiye Kapalı Spor Salonu’nda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeliyle voleybol oynadı.

Gösteri maçına katılan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Fevzi Koyunoğlu, her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

Zihinsel engelli bireylerin aralıklarla voleybol, futbol ve basketbol maçları yaptığını hatırlatan Koyunoğlu, maç nedeniyle engelli bireylerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından engelli sporculara madalyaları verildi.