Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortakent sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) yönlendirildi.

        Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de "Engelsiz Fileler" etkinliği düzenlendi
        Fethiye'de "Engelsiz Fileler" etkinliği düzenlendi
        Bodrum'da sağanak etkili oldu
        Bodrum'da sağanak etkili oldu
        Bodrum'da sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü
        Bodrum'da sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü
        Çağdaş Bodrum'dan Galatasaray zaferi
        Çağdaş Bodrum'dan Galatasaray zaferi
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 63 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 63 göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakal...
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakal...