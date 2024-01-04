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        Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:51
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        Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşini bıçakla öldürerek suçu işlediği sabit olduğu bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti.

        Sanık avukatlarının mütalaaya savunma için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, adliye çıkışında gazetecilere, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğuma dünya yüzü göstermedi o da cezaevinde çürüsün. Öldürüp dağa attı çocuğumu, kuşa kurda yedirdi. Bize kızımı öldürdüğü halde 'Senin kızın bizi bırakıp gitti' diyerek bizimle alay etti." dedi.

        - Olay

        Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 24 Ekim'de bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmiş, eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

        Özgür Çet, ifadesinde cinayeti anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonetle ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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