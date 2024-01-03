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        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz'den Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli'ye ziyaret

        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:39
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        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz'den Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli'ye ziyaret
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        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

        Otgöz, Akdenizli ve tüm Seydikemerlilerin yeni yılını kutladı. Akdenizli'nin Seydikemer'e güzel hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Otgöz, Ankara'da da birlik beraberlik içinde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Otgöz'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Akdenizli, "Sayın Vekilimiz Yakup Otgöz, yeni yılın ilk ziyaretini bizlere gerçekleştirerek bizi çok mutlu etti. Seydikemer’imize yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişare etme fırsatı bulduk. Seydikemer'imiz için çok güzel çalışmalarımız olacak. Birlik, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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