        Muğla Haberleri

        Muğla'da kooperatif müdürü zimmet soruşturmasından tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:42
        Muğla'nın Menteşe İlçesinde kooparatif müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce Göktepe Tarım Kredi Kooperatifinde Müdür olarak görev yapan M.K'nin zimmetine 2 milyon 836 bin lira geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

