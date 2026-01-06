Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Süt Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandı

–Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği arasında Süt Soğutma Tankı, Süt Transfer Tankı ve Jeneratör Desteklemesi protokolü imzalandı.

Başkanlık binasında imzalanan protokolle Seydikemer, Köyceğiz ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlikler ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için gerekli olan süt soğutma tankları, süt transfer tankları ve jeneratörler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi.

Destek kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teçhizatın mal alımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi, kurulumları tamamlandı.

Hayata geçirilen proje ile il genelinde 495 birlik üyesi ve 3 bin 6 kooperatif ortağının destekleneceği ifade edildi.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent, üretici, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

İmzaladıkları protokolün hayvansal üretime, üreticinin emeğine ve halkın geçimine önemli katkılar sunacağına inandığını vurgulayan Aras, projenin temel amacının süt üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmak, soğuk zinciri güçlendirmek olduğunu kaydetti.