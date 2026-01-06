Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Süt Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandı

        Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği arasında Süt Soğutma Tankı, Süt Transfer Tankı ve Jeneratör Desteklemesi protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:58
        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Süt Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandı
        Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği arasında Süt Soğutma Tankı, Süt Transfer Tankı ve Jeneratör Desteklemesi protokolü imzalandı.

        Başkanlık binasında imzalanan protokolle Seydikemer, Köyceğiz ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlikler ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için gerekli olan süt soğutma tankları, süt transfer tankları ve jeneratörler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi.

        Destek kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teçhizatın mal alımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi, kurulumları tamamlandı.

        Hayata geçirilen proje ile il genelinde 495 birlik üyesi ve 3 bin 6 kooperatif ortağının destekleneceği ifade edildi.

        İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent, üretici, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

        İmzaladıkları protokolün hayvansal üretime, üreticinin emeğine ve halkın geçimine önemli katkılar sunacağına inandığını vurgulayan Aras, projenin temel amacının süt üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmak, soğuk zinciri güçlendirmek olduğunu kaydetti.

        Aras, soğuk zincirin, üreticinin alın terinin korunması açısından son derece hayati bir konu olduğuna da değinerek, üreticinin geleceğini güvence altına aldıklarını, kırsalda üretimi sürdürülebilir hale getirdiklerini ifade etti.

        Her zaman üreticinin yanında olacaklarını belirten Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere sağladıkları destekler hakkında bilgi verdi.

        Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak da kooperatif olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

        Süt üretiminin hassas ve zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Tokmak, sütün, soğuk zincir bozulmadan en kısa sürede tüketiciyle buluşması gerektiğini, bu noktada Büyükşehir Belediyesinden sağlanan bu desteğin, hem üretici hem de kooperatifler için büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

