Muğla'da Büyükşehir Belediyesi 2025'te 295 bin 307 çağrıyı yanıtladı

–Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nin, 2025 yılı boyunca vatandaşlardan gelen 295 bin 307 çağrıya yanıt verdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre 444 48 01 numaralı hat üzerinden hizmet veren merkez, aynı dönemde 45 bin 764 iş emri oluşturdu ve iletilen taleplerin yüzde 98'ini sonuçlandırarak vatandaşlara anında geri dönüş sağladı.

Yalnızca Muğla'dan değil Türkiye'nin farklı bölgelerinden de başvurular ulaştırılan çağrı merkezine iletilen talep, öneri ve bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor. Süreç, sistem üzerinden takip edilerek vatandaşlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çağrı merkezinin vatandaşla belediye arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olduğunu belirtti.

Aras, amaçlarının Muğla'nın her noktasında yaşayan vatandaşların belediyeye kolayca ulaşabilmesini ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, bu anlayışla çağrı merkezini sürekli geliştirerek vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.