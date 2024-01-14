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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:35
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler:Yener Yılmaz, Polat Parlak, Duhan Köyiçi

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 2, Can Uğur Öğüt 5, Warren 11, Alibegovic 15, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Ali Yiğit Yılmaz, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 6, Ahmet Düverioğlu 20, Cavit Ege Havsa 2, Johnson 29

        Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Wilbekin 21, Sertaç Şanlı 1, Papagiannis 5, Melih Mahmutoğlu 27, Tarık Biberovic 6, Mert Emre Ekşioğlu, Pierre 14, Madar 13, Sestina,

        1. Periyot: 18-24

        Devre: 38-40

        3. Periyot: 64-69

        MUĞLA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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