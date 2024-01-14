Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler:Yener Yılmaz, Polat Parlak, Duhan Köyiçi

Çağdaş Bodrumspor: Artis 2, Can Uğur Öğüt 5, Warren 11, Alibegovic 15, Ahmet Fatih Cantitiz 2, Ali Yiğit Yılmaz, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 6, Ahmet Düverioğlu 20, Cavit Ege Havsa 2, Johnson 29

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Wilbekin 21, Sertaç Şanlı 1, Papagiannis 5, Melih Mahmutoğlu 27, Tarık Biberovic 6, Mert Emre Ekşioğlu, Pierre 14, Madar 13, Sestina,

1. Periyot: 18-24

Devre: 38-40

3. Periyot: 64-69

MUĞLA

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