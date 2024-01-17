Fethiye'de güneşli hava dolayısıyla sahilde yoğunluk oluştu Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki günlük yağışın ardından güneşli hava dolayısıyla vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki günlük yağışın ardından güneşli hava dolayısıyla vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Çalış Plajı'nı tercih etti. Çok sayıda kişi plaj önündeki kafelerde zaman geçirip balık tuttu.

Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü. Bazı yabancı turistler ise denize girdi.

Yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için plaja geldiğini ifade eden Volkan Yengel, ülke genelinde soğuk havanın etkili olduğunu Fethiye'de ise yazdan kalma bir gün yaşadıklarını söyledi.