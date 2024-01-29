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        Fethiye'de "Orta ve İleri Seviye Excel Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Orta ve İleri Seviye Excel Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:45
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        Fethiye'de "Orta ve İleri Seviye Excel Eğitimi" düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Orta ve İleri Seviye Excel Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nca (FTSO) odadaki Meğri Salonu'nda düzenlenen eğitim, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Akçetin tarafından verildi.

        Eğitiminde firmaların satış pazarlama, muhasebe, planlama, ön büro gibi departmanlarında sıklıkla kullandığı Excel programının fonksiyon ve özellikleri anlatıldı.

        Akçetin, eğitime katılanlara uzun saatler alan raporlama faaliyetlerinin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayan Excel uygularının fonksiyonları konusunda kapsamlı bilgi verdi.

        İki gün toplam 12 saat süren eğitim süresince katılımcılar kendi bilgisayarlarında pratik yaparak, öğrendiklerini uygulamaya aktarma fırsatı da buldu.

        Uygulamalı eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri

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