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        Yat yarışları: MIYC Trio Cup

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:35
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        Yat yarışları: MIYC Trio Cup
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 12 yelkenli yat ile 36 sporcu katıldı.

        Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar, iki grup halinde koy dışına çıkarak tekrar koy içinde bitişe geldi. Dereceye giren yelkencilere ödülleri yarın kulüp bahçesinde verilecek.

        Dört ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları 1 Mart'ta yapılacak.

        Kupanın 1. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

        IRC-1

        1- Vakkorama (Erhan Karaca)

        2- Wild West (Dağhan Başpınar)

        3- Farraway (Zafer Öznur)

        IRC-2

        1- Auriga (Behlül Usluoğlu)

        2- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)

        3- M2 (Hasan Cıplak)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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