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        Caretta caretta 'Lansinoh'un rotasını 18 bin kişi görüntüledi

        MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Lansinoh' 15 ayda bin 700 kilometre yol katetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:45
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        Caretta caretta 'Lansinoh'un rotasını 18 bin kişi görüntüledi
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        MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Lansinoh' 15 ayda bin 700 kilometre yol katetti. 18 bin kişi, 'Lansinoh'un rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

        Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2023 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Lansinoh' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, İztuzu Plajı'nda 28 Ekim 2023'te denize bırakıldı. 15 aylık sürede 'Lansinoh' bin 700 kilometre yol katederek, Yunanistan açıklarının ardından geçen nisan ayında Milas'ın Güllük Körfezi'ne ulaştı. Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 18 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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