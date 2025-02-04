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        Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:24
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        Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

        Ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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