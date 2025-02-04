Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Ege Denizi'ndeki depremler nedeniyle kriz masası oluşturuldu

        Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından riskli iller arasında gösterilen Muğla'da, önlem amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Ege Denizi'ndeki depremler nedeniyle kriz masası oluşturuldu
        ABONE OL

        Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından riskli iller arasında gösterilen Muğla'da, önlem amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olası deprem felaketine karşı kent genelinde 13 ilçede 617 acil toplanma alanı belirlendi.

        Fiziki uygunluk açısından değerlendirilen bölgelerde, eksik tabelaların yenilenmesi ve mevcut tabelaların bakımı için çalışmalar hızlandırıldı.

        Muğla genelinde kişi başına düşen acil toplanma alanı 3,98 metrekare olarak belirlenirken olası bir afet durumunda kullanılmak üzere 37 geçici barınma alanı oluşturuldu. Kamp alanlarında çadır, battaniye, yastık, çarşaf, bot ve kıyafet gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu dört konteyner hazır hale getirildi.

        Afet durumlarında oluşabilecek ihtiyaçların toplanarak afetzedelere ulaştırılması amacıyla Muğla genelinde 6 farklı noktada yardım merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde toplanacak yardımların kayıt altına alınması ve etkin dağıtılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası bir depreme karşı barınma çadırı, uyku tulumu, konteyner mutfak, ısıtıcı, ocak, yastık ve nevresim takımı gibi temel ihtiyaç malzemelerini envanterine ekleyerek afet sonrası hızlı müdahale kapasitesini artırdı.

        Çalışma kapsamında kriz anlarında iletişim kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 14 uydu telefonu ve telsiz sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Böylece, afet sırasında kesintisiz ve sağlıklı haberleşme sağlanarak koordinasyon süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedeflendi.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depreme karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Muğla'nın deprem kuşağında yer aldığı bilinciyle hareket ederek, ilçe belediyelerimiz ve AFAD ile koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Aras, öncelikli hedeflerinin halkın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve olası riskleri minimize etmek olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Sofradaki mucize! Nelere iyi gelmiyormuş ki!
        Sofradaki mucize! Nelere iyi gelmiyormuş ki!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek

        Benzer Haberler

        Pınar Gültekin'in annesi: Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık
        Pınar Gültekin'in annesi: Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık
        Punar Gültekin'in annesi: Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık
        Punar Gültekin'in annesi: Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık
        Caretta caretta 'Lansinoh'un rotasını 18 bin kişi görüntüledi
        Caretta caretta 'Lansinoh'un rotasını 18 bin kişi görüntüledi
        Bodrum FK'da Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan gündemde
        Bodrum FK'da Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan gündemde
        Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastane binası onarılacak
        Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastane binası onarılacak
        Doç. Dr. Özçelik: Ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkilerin olm...
        Doç. Dr. Özçelik: Ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkilerin olm...