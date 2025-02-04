Muğla'da Ege Denizi'ndeki depremler nedeniyle kriz masası oluşturuldu

Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından riskli iller arasında gösterilen Muğla'da, önlem amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olası deprem felaketine karşı kent genelinde 13 ilçede 617 acil toplanma alanı belirlendi.

Fiziki uygunluk açısından değerlendirilen bölgelerde, eksik tabelaların yenilenmesi ve mevcut tabelaların bakımı için çalışmalar hızlandırıldı.

Muğla genelinde kişi başına düşen acil toplanma alanı 3,98 metrekare olarak belirlenirken olası bir afet durumunda kullanılmak üzere 37 geçici barınma alanı oluşturuldu. Kamp alanlarında çadır, battaniye, yastık, çarşaf, bot ve kıyafet gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu dört konteyner hazır hale getirildi.

Afet durumlarında oluşabilecek ihtiyaçların toplanarak afetzedelere ulaştırılması amacıyla Muğla genelinde 6 farklı noktada yardım merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde toplanacak yardımların kayıt altına alınması ve etkin dağıtılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası bir depreme karşı barınma çadırı, uyku tulumu, konteyner mutfak, ısıtıcı, ocak, yastık ve nevresim takımı gibi temel ihtiyaç malzemelerini envanterine ekleyerek afet sonrası hızlı müdahale kapasitesini artırdı.

Çalışma kapsamında kriz anlarında iletişim kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 14 uydu telefonu ve telsiz sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Böylece, afet sırasında kesintisiz ve sağlıklı haberleşme sağlanarak koordinasyon süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedeflendi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depreme karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Muğla'nın deprem kuşağında yer aldığı bilinciyle hareket ederek, ilçe belediyelerimiz ve AFAD ile koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.