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        Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:57
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        Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık ve taraf avukatların yanı sıra anne İnci Sandık, baba Alp Sandık da yer aldı. Savcı mütalaasında sanığın öngörülen cezanın üst sınırından yargılanmasını talep etti.

        Ölüme yol açan ilacı kullanma yetkisi olmadığı ve kullanım kapasitesini 10 kat aşan dozda ilaç kullandığı iddia edilen H.K. savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, H.K. hakkında, suçu bilinçli taksirle işlemiş olması nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        Mahkeme, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni olarak değerlendirerek cezayı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çevirdi.

        Öte yandan verilen cezayı az bulan ailenin karara itiraz ederek kararı bir üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi.

        - Olay

        Ortakent Mahallesi'nde yaşayan anne İ.S, fenalaşan çocukları 6 aylık U.S, kızı K.S. ve oğlu S.T.S'yi 20 Mayıs 2023'te hastaneye götürmüş, erkek bebek U.S. hayatını kaybetmiş, Muğla'daki hastaneye sevk edilen K.S. de bir süre sonra yaşamını yitirmişti. İki kardeşin cenazeleri Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        İki çocuğun, tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 22 Mayıs 2023'te gözaltına alınan ilaçlamayı yapan H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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