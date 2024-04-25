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        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başladı

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) Bodrum-Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabının startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:55
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        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başladı
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        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) Bodrum-Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabının startı verildi.

        Bodrum ilçesindeki İskele Meydanı'ndan başlayan etabın startını, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

        Bisiklet turunun 177,9 kilometrelik beşinci etabına 25 takımdan 162 bisikletçi katıldı.

        Bisikletçiler Bodrum'dan başlayıp Güvercinlik Mahallesi üzerinden Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi daha sonra da Aydın'ın Didim İlçesine ulaşacak. Bisikletliler daha sonra Söke istikametinden finiş noktası olan Kuşadası Marina'da etabı tamamlayacak.

        Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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