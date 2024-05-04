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        Konsoloslardan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye ziyaret

        Konsolos heyetleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:36
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        Konsoloslardan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye ziyaret
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        Konsolos heyetleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

        Ziyarete Birleşik Krallık Bodrum Fahri Konsolosu Aslı Erbektaş, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan, Avusturya Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi, Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan katıldı.

        TÜİK verilerine göre Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaş sayısının değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette, belirli periyodlarla alınan bu verilerin belediyenin uluslararası ilişkileri doğru yönetmesi yönünde önem taşıdığı belirtildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, uluslararası ilişkilerin güçlenmesini belediye olarak önemsediklerini ifade etti.

        Heyet, Bodrum'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların zor ve sıkıntılı bir durumla karşılaştıklarında belediyeden aldıkları desteklerden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Mandalinci'ye teşekkür etti.

        Toplantıda belediyenin Uluslararası İlişkiler Bürosunun görev ve işlevinden de bahsedilerek bilgilendirmeler yapıldı.

        Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi makamında ziyaret etti. Bodrum’da yapılacak yoga etkinliği hakkında bilgilendirme yaparak Başkan Mandalici’ye etkinliklerdeki iş birliği için teşekkür etti. Ziyarette, Hindistan ve Türk gastronomisi üzerine etkinliklerin de iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini güçlendireceği konuşuldu.

        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska ve Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu da Mandalinci'yi ziyaret etti.

        Bodrum Belediyesinin Bodrumlu Ukraynalılar Derneğine katkılarının değerli olduğunun vurgulandığı ziyarette Ukrayna- Rusya Savaşından da duyulan üzüntü dile getirildi. Kardeş şehir ilişkilerinin Bodrum'a somut faydalar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılırken Ukraynalılar için Bodrum ve Muğla bölgesinin çok değerli olduğunun altı çizildi.

        Ziyaretler sonunda Başkan Mandalinci, heyete çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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