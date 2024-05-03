Muğla'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik, kampüs içindeki Ali Rıza Hakses Camisi önünde cuma namazı sonrası başladı.

Öğrenciler burada, "İnsanlığın olduğu yerde zulüm yoktur. Filistin'de zulme dur de!" yazılı pankartı açtı.

Ellerinde "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Müslüman zulme boyun eğmez", "İsrail savaş suçlusudur", "Filistin’de katliam var", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli" ve "Her yer Filistin her yer Gazze" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail" sloganları atarak Öğrenci Sarayı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Berat Cebe, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Cebe, 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını ifade etti.